الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط مستريح الهواتف المحمولة بسوهاج

مال
مال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل هواتف محمولة وشريكه بسوهاج؛ لقيامهما بـالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

وكشفت أجهزة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 6 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من صاحب محل هواتف محمولة وشريكه، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكن المتهمين من الاستيلاء على مبلغ (1,150,000 مليون جنيه) من المبلغين، وتوقفا عـن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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