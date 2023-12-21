الأشد بين النوات.. الإسكندرية تستعد لاستقبال "الفيضة الصغرى"

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، والتي تعد من أشد نوات الشتاء وأكثرها غزارة في الأمطار، حيث تتبع النوة عدة تداعيات، منها نشاط في حركة الرياح واضطراب الملاحة البحرية بسبب ارتفاع أمواج البحر، فضلًا عن خروج مياه البحر لطريق الكورنيش في بعض الأحيان بحسب شدة النوة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإسكندرية تشهد بداية من غدًا الجمعة طقسا متقلبا، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، وتتعرض عروس البحر المتوسط لأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60%، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط من 2 إلى 3 أمتار ليكون من معتدل إلى مضطرب.



معلومات عن نوة الفيضة الصغرى

يستعرض "الدستور"، سمات نوة الفيضة الصغرى، والتي تأتي في النصف الثاني من شهر ديسمبر كل عام، حيث بحسب جدول النوات تأتي النوة في 19ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، ومع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد يمكن أن تتغير توقيتات النوات، حيث لم تأت النوة في موعدهاو ومن المتوقع أن تضرب مدينة الثغر غدًا، كما من المتوقع أن تستمر لمدة 3ـزيام فقط.

وسميت نوة الفيضة بهذا الإسم بسبب غزارة أمطارها، كما يفيض البحر وترتفع أمواجه ومن الممكن أن تخرج مياه البحر لطريق الكورنيش، كما سميت بالصغرى لوجود نوة الفيضة الكبرى التي تأتي في شهر يناير وتستمر لمدة 6 أيام.



طقس الإسكندرية من السبت إلى الأربعاء

تستمر تداعيات النوة يوم السبت 23 ديسمبر حيث تتساقط أمطار متوسطة 50% يصحبها نشاط في الرياح، كما يشهد طقس الأحد أمطارا من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% ونشاطا في الرياح على فترات متقطعة.

أما بداية من الإثنين حتى الأربعاء تقل فرصة تساقط الأمطار وتشهد السواحل الشمالية شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.