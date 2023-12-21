الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأشد بين النوات.. الإسكندرية تستعد لاستقبال "الفيضة الصغرى"

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، والتي تعد من أشد نوات الشتاء وأكثرها غزارة في الأمطار، حيث تتبع النوة عدة تداعيات، منها نشاط في حركة الرياح واضطراب الملاحة البحرية بسبب ارتفاع أمواج البحر، فضلًا عن خروج مياه البحر لطريق الكورنيش في بعض الأحيان بحسب شدة النوة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإسكندرية تشهد بداية من غدًا الجمعة طقسا متقلبا، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال  والأتربة على السواحل الشمالية، وتتعرض عروس البحر المتوسط لأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60%، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر المتوسط من 2 إلى 3 أمتار ليكون من معتدل إلى مضطرب.


 معلومات عن نوة الفيضة الصغرى

يستعرض "الدستور"، سمات نوة الفيضة الصغرى، والتي تأتي في النصف الثاني من شهر ديسمبر كل عام، حيث بحسب جدول النوات تأتي النوة في 19ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، ومع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد يمكن أن تتغير توقيتات النوات، حيث لم تأت النوة في موعدهاو ومن المتوقع أن تضرب مدينة الثغر غدًا، كما من المتوقع أن تستمر لمدة 3ـزيام فقط.

وسميت نوة الفيضة بهذا الإسم بسبب غزارة أمطارها، كما يفيض البحر وترتفع أمواجه ومن الممكن أن تخرج مياه البحر لطريق الكورنيش، كما سميت بالصغرى لوجود نوة الفيضة الكبرى التي تأتي في شهر يناير وتستمر لمدة 6 أيام.


طقس الإسكندرية من السبت إلى الأربعاء

تستمر تداعيات النوة يوم السبت 23 ديسمبر حيث تتساقط أمطار متوسطة 50% يصحبها نشاط في الرياح، كما يشهد طقس الأحد أمطارا من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% ونشاطا في الرياح على فترات متقطعة.

أما بداية من الإثنين حتى الأربعاء تقل فرصة تساقط الأمطار وتشهد السواحل الشمالية شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

محافظة الاسكندرية الفيضة الصغرى نوات الشتاء ارتفاع امواج البحر طقس الاسكندرية

مواد متعلقة

نوة الفيضة الصغرى.. حالة الطقس الجوي في الإسكندرية لمدة أسبوع

نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. و"الصرف الصحى" ترفع حالة الطوارئ

جدول النوات في الإسكندرية 2024 بالمواعيد

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

سر غياب جميلة عوض عن الأضواء بعد "حرب أهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة