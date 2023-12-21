وزير الإسكان يتفقد مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية بأسوان الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، وموقف إدارة وتشغيل المشروع، الواقع في الفيلات المُنفذة ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتى إيدج.

كما عقد وزير الإسكان، اجتماعا مع الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، لمتابعة موقف تشغيل المشروع، موجهًا ببذل المزيد من الجهد للتسويق للمشروع على المستوى العالمي، لرفع نسب الإشغال، ووضع المشروع على قائمة الوجهات العالمية للسياحة العلاجية والاستشفائية.

وتجول الوزير ومرافقوه بمختلف مكونات مشروع الوحدات الفندقية والسياحة العلاجية والاستشفائية، ونماذجه المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولى الشركة القائمة على إدارة وتشغيل المشروع، الذين أوضحوا أن المشروع يتضمن مختلف مكونات السياحة العلاجية والاستشفائية، ويقدم خدمات على أعلى مستوى تضاهى المشروعات العالمية، كما تم التواصل مع كبرى شركات السياحة العالمية، لوضع المشروع ضمن الوجهات العالمية فى هذا المجال.

كان وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة أسوان، صباح اليوم، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

بذل المزيد من الجهد للتسويق للمشروع

ويرافق وزير الإسكان فى جولته التفقدية، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.