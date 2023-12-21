الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: تسليم منح رعاية لعمالة غير منتظمة وندوة توعية فى السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية

ندوات توعية بالسلامة
ندوات توعية بالسلامة المهنية

سلّمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال وحدة رعاية العمالة غير المنتظمة، منح رعاية صحية واجتماعية لعمالة غير منتظمة من المسجلين بقواعد بياناتها، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة، وضرورة توفير رعاية اجتماعية وصحية لهم ولأسرهم، وأيضًا تنظيم ندوة توعوية بمدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات حول خطة الطوارئ والإخلاء ومسببات الحرائق فى ضوء جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت المختلفة؛ للوقاية من مخاطر بيئة العمل وحماية الأفراد والممتلكات، والتى بدأتها بسلسلة من الندوات فى العديد من المنشآت تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

العمالة غير المنتظمة 

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم؛ لحمايتهم من مخاطر عملهم اليومية وحماية أسرهم، وحصر وتسجيل تلك الفئة بمواقع العمل المختلفة، مع الاهتمام بنشر التوعية بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت لتوفير مناخ عمل آمن.

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وأضاف مدير المديرية أنه قام بتسليم المنح أحمد حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وخالد عيد المسئول المالي بإلادارة، وشيرين سليمان باحث بإلادارة، ودعاء عثمان باحث بالإدارة، مقدمًا العزاء لأسر العمال المتوفين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وقدم التهنئة للعاملين بما رزقهم الله من مواليد أو زواج، كما أكد حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.

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ندوات توعية بالسلامة المهنية 

كما أشار مدير المديرية إلى أن ندوة التوعية جرى تنظيمها للمعلمين والعمال وطلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة حول إجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحريق، مؤكدًا استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج، وذلك فى مختلف مواقع العمل. 

حاضر فى الندوة الكيميائى محمد سعيد، وداليا حمدى، مفتشا السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، بمشاركة رانيا على، مديرة المدرسة، ومسئول الأمن والسلامة بالمدرسة إيمان شويمى، ومجموعة من المسئولين عن تنفيذ خطة الأمن والسلامة بالمدرسة.

مديرية العمل محافظة الإسماعيلية العمالة غير منتظمة رعاية صحية ندوات توعية

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