الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوتين للتوعية تحت شعار "انت أقوى من المخدرات" لعمال دمياط

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، ندوتين للتوعية بعنوان " إنت أقوى من المخدارات "، وذلك بفرعى جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد ودمياط، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للتعريف بالمخدرات وخطورتها ونتائج تعاطيها، بحضور فاطمه احمد الشبينى مدير إدارة الرعاية، وربيع حجازى مفتش عمل، وحاضر فيها الدكتور محمد الشافعى من  الصندوق، حيث شارك 40 من العاملين بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة وعملاء الجمعية فى الندوة الأولى، والثانية بحضور 35 من  العاملين والمترددين على فرع الجمعية بدمياط، وذلك فى إطار جهود المديرية لنشر التوعية حول قضايا المجتمع التى تؤثر سلبيًا على العمل والانتاج ومخاطرها على الفرد والمجتمع التى تهدد إستقرار العمل وصحة الأفراد.


وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط فى تقريرها للوزير، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية بمخاطر الادمان على الفرد والمجتمع خاصة العمال فى المنشآت حرصًا على تحقيق الاستقرار فى العمل وزيادة الانتاج بالتعاون مع الجهات المعنية، وأضاف مدير المديرية أن الندوتين تناولت الأضرار الصحية والاجتماعية للمخدرات وأثرها السيئ على الإنتاج وعلي الاقتصاد إضافة إلي زيادة معدل الجرائم، كما جرى التأكيد على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودورة فى مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023.


وزارة العمل: افتتاح برنامج تدريبى لفتيات بورسعيد على مهنة التفصيل والخياطة

كانت افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات بدء دورة تدريبية مجانية جديدة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية، لعدد 45  متدربة، فى ضوء تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023/ 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، التى تأتى ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من البرامج التدريبية لشباب المحافظة على المهن التى تتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين، مع التاكيد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات والبدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة، مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان، ويتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين..

مديرية العمل محافظة دمياط إنت أقوى من المخدارات المشروعات الصغيرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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