الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأونروا": يجب حماية المنشآت الطبية والمدنية فى غزة وإدخال المساعدات للقطاع

الأونروا
الأونروا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، بأن كاظم أبوخلف، المتحدث الرسمى باسم وكالة الأونروا في فلسطين، أكد ضرورة حماية المنشآت الطبية والمدنية في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

 جهود كبيرة من الكوادر الصحية فى غزة لتقديم الخدمات الطبية للجرحى

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وكالة "الأونروا" في فلسطين أن هناك جهودا كبيرة من الكوادر الصحية في غزة لتقديم الخدمات الطبية للجرحى، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكالة الأونروا القاهرة الإخبارية فلسطين المنشآت الطبي غزة

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