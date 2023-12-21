غدًا.. احتفالية كبرى بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة والشئون الإسلامية يقيم معرضًا للكتاب

تطلق وزارة الأوقاف غدًا الجمعة، لقاء الجمعة، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص “رضي الله عنه” بالقاهرة، والذي يبدأ العاشرة صباحًا بمقرأة سورة الكهف، وبعد صلاة الجمعة تنعقد مقرأة الجمهور، وتقام فقرة ابتهالية.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وعلى هامش المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

ويعقد البرنامج التثقيفي للطفل، وسيشارك في لقاء الجمعة بالحضور عدد من المتسابقين والمحكمين وضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم ممن حضروا إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المسابقة، والتي تنطلق يوم السبت 23/ 12/ 2023م بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يقيم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا للكتاب بخصومات كبيرة بساحة مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.