وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوى همم.. وختام برامج تدريبية للعاملين بمديرية العمل بجنوب سيناء

سلّمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 11 عقد عمل لشباب ذوى همم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، وتم اتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة فى سوق العمل، من خلال تدريبها وتشغيلها والاستفادة من قدراتها وإمكاناتها فى دفع عجلات الإنتاج والمشاركة فى عمليات التنمية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوى الهمم ودمجها داخل المجتمع.

ونوه أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريره للوزارة، إلى انتهاء البرنامج التدريبى لـ28 من العاملات بالمديرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب (برنامج المسئول الحكومى المحترف)، الذى يهدف إلى تدريب موظفى الخطوط الأمامية التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، لرفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وكذلك عدد (2) من العاملين بالمديرية ضمن برنامج (المرأة تقود فى المحافظات المصرية)، والذي استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا، وهى ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات، ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص السيدات في المحافظات المصرية، واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.

وزارة العمل: تخرج الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات" من سيدات بالوادى الجديد

شاركت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد فى فعاليات ختام البرنامج التدريبي للدفعة الأولى من السيدات المشاركات ببرنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"، والذي جرى تنفيذه من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 20 ديسمبر 2023، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والذي استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا، شاركت فيه 124 من السيدات والفتيات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، وهو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات. ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص السيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا. وسيستمر هذا البرنامج 23 يومًا تدريبيًا للدفعة سيتم خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.



