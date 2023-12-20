الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الصحة بالمنوفية تحيل العاملين بوحدة الحامول للتحقيق

جانب من مرور وكيل
جانب من مرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

قررت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إحالة العاملين بالوحدة الصحية في الحامول للتحقيق وذلك لعدم تواجدهم أثناء زيارتها المفاجأة، في إطار الانضباط التي تتبعه المديرية.

وتبين أثناء المرور عدم تواجد النوبتجية، وقامت بتحويلهم للتحقيق على الفور، وذلك في إطار الاهتمام بالانضباط الإداري والحرص على تواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين لخدمة المرضي، وتم المرور علي حجرة الطوارىء والعيادات وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة، ورافقها في المرور الدكتورة سارة محمود سعيد من المكتب الفني.

ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف جولات المتابعة الميدانية والمستمرة للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

محافظة المنوفية الوحده الصحيه الحامول وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مرور مفاجي تحويل العاملين للتحقيق

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