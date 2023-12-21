ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف بالوايلي

تمكنت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بتهمة سرقة هاتف محمول من موظف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المُشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واعترف المتهمان بارتكابهما عدة وقائع أخرى، ووتولت النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.