إطلاق "قلبي معاك" لمصطفي حجاج.. وهاني محروس مخرج لأول مرة

طرح المنتج هاني محروس أغنية "قلبي معاك" للمطرب مصطفى حجاج، عبر قناة nj music على موقع "يوتيوب"، وتعد أغنية "قلبي معاك" أولى تجارب هاني محروس في عالم الإخراج الموسيقي

الأغنية من إخراج وإنتاج هاني محروس، كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

مصطفى حجاج ممثل لأول مرة في "صوابع زينب"

من ناحية أخرى شارك مصطفى حجاج كممثل لأول مرة في مسرحية "صوابع زينب"، والتي تم عرضها في المملكة العربية السعودية

تدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها 3 بنات هم "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.

وطرح مصطفى حجاج الفترة الماضية أغنية بعنوان "عملنا قيمة" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن مصطفى العسال والموزع الموسيقي أماديو ومهندس الصوت هانى محروس.

كلمات أغنية "عملنا قيمة"

“يادكتور من غير ماتبنج خيط ياجراح من كترك لا بقيت أتوجع ولا أعيط اه..منكوا لله كلكوا ياللي كنت بحبكوا وواخدكم حبايبي وواخدني عدوكوا كانوا غاليين مابقوش واحتجناهم مابانوش دي وشوش وع المغشوش باعونا ليه انا كنت غلبان وغشيم وتوبت والله العظيم مادفعش فيهم مليم دول يسوا ايه عملنا قيمة لابن اللئيمة عملنا قيمة لناس لئيمة خسارة ننطق اسمهم عملنا سعر للي مالهومش سعر لو سبت بوقي يجيبلي حقي القول هيحرق دمهم هنشر غسيلهم ع المناشر وهذيع واقول ع المباشر ياللي بسببكم بطلب احب بطلت اعاشر انا اشتريت بالدين حمام طلع تعابين ".