الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تصريحات وزير تراث الاحتلال متطرفة وضد الشرعية الدولية

محمد الصالحى
محمد الصالحى

وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ،  تصريحات وزير تراث الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي أكد فيها على ضرورة احتلال قطاع غزة بالكامل بالمتطرفة وأنها ضد قرارات الشرعية الدولية.

لماذا يقف المجتمع صامتًا ومتفرجًا على المجازر البشرية والدموية؟

وتساءل "الصالحي" فى بيان له أصدره اليوم: لماذا يقف المجتمع صامتًا ومتفرجًا على المجازر البشرية والدموية التى يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى ليلًا ونهارًا ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وذلك منذ يوم 7 أكتوبر الماضي؟ وأين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى؟ مؤكدًا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سيؤدى إلى عواقب وخيمة وخطيرة على منطقة الشرق الأوسط.

مطالبات بتحرك المجتمع الدولي ومنظماته 

وطالب الدكتور محمد الصالحي من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بسرعة التحرك لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للوقف الفورى للاعتداءات الوحشية من جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، موجهًا تحية قلبية للشعب الفلسطيني الصامد والمرابط على أرضه وإصراره على تحقيق حلمه فى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

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