برلمانى: اهتمام الدولة بتنمية سيناء سيوفر فرص عمل للشباب

أشاد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، بتنفيذ الدولة مشروعات تنموية وخدمية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

وقال منصور، في تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي تنمية سيناء أهمية كبيرة خاصة أن هذه البقعة من أرض مصر كانت وما زالت وستظل من أهم المناطق المصرية التي تسكن في عقول وقلوب كل المصريين الذين يحرصون على حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها لصالح الوطن وأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وحدودها، ونفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة على أرض سيناء.

فرص عمل للشباب

وأكد النائب محمود منصور أن المشروعات الخدمية والتنموية في سيناء ستوفر فرص عمل للشباب، علاوة على جعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قطار التنمية الشاملة بمصر لا يتوقف بل يعمل باستمرار، لما تمتلكه سيناء من مقومات عديدة أهمها موقعها الجغرافي المتميز.