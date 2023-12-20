الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: اهتمام الدولة بتنمية سيناء سيوفر فرص عمل للشباب

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

أشاد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، بتنفيذ الدولة مشروعات تنموية وخدمية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

وقال منصور، في تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي تنمية سيناء أهمية كبيرة خاصة أن هذه البقعة من أرض مصر كانت وما زالت وستظل من أهم المناطق المصرية التي تسكن في عقول وقلوب كل المصريين الذين يحرصون على حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها لصالح الوطن وأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وحدودها، ونفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة على أرض سيناء.

3 اتفاقيات دولية أمام مجلس النواب اليوم

 فرص عمل للشباب

وأكد النائب محمود منصور أن المشروعات الخدمية والتنموية في سيناء ستوفر فرص عمل للشباب، علاوة على جعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.

برلمانى: استقبال الرئيس السيسى لمرشحى الرئاسة يؤسس لمرحلة ديمقراطية جديدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قطار التنمية الشاملة بمصر لا يتوقف بل يعمل باستمرار، لما تمتلكه سيناء من مقومات عديدة أهمها موقعها الجغرافي المتميز.

مشروعات تنموية وخدمية في جنوب سيناء بتكلفة 4 5 مليار جنيه سيناء مروعات سيناء النائب محمود منصور

مواد متعلقة

رحاب موسى: تنفيذ مشروعات خدمية وتنمية بسيناء بـ4.5 مليار جنيه

نائبة عن لقاء الرئيس السيسي بمنافسيه: عكس صورة قائد سياسي من الطراز الأول

رئيس "برلمانية حماة الوطن" عن استقبال السيسى لمنافسيه: أفضل ختام للانتخابات الرئاسية

العسومى: الحفاظ على اللغة العربية الجزء الأهم فى الحفاظ على الهوية العربية

قيادى بمستقبل وطن: لقاء السيسى مع مرشحى الرئاسة صورة حقيقية للتعددية فى الجمهورية الجديدة

المؤتمر: لقاء الرئيس السيسى بمرشحى الرئاسة يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية حقيقية

حزب الجيل عن لقاء السيسى مرشحى الرئاسة: مشهد يطمئن على مستقبل المسار الديمقراطى

النائب حسن عمار يقود مسيرة حاشدة للاحتفال بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

سقوط 5 تجار مخدرات أثناء صفقة حشيش بالقليوبية

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس