برلماني: استقبال الرئيس السيسي لمرشحي الرئاسة يؤسس لمرحلة ديمقراطية جديدة

قال النائب جمال عبيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرشحين المنافسين له على رئاسة الجمهورية عقب إعلان فوزه بالمنصب يؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية وإعلاء قيمة المشاركة السياسية للأحزاب، وتؤكد كذلك أن المنافسة على منصب رئيس الجمهورية كانت شريفة ونزيهة ووطنية، فحتى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ مرحب بوجودهم وبمشاركتهم السياسية، ففي النهاية كان السباق في حب مصر وخدمتها.

مكتسبات الأحزاب من المنافسة على منصب رئيس الجمهورية

وأشار عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن وجود مرشحين على منصب رئيس الجمهورية من أحزاب، سيعود بالنفع على الأحزاب وسيقوي من قواعدها وسيسمح لها بالتنافس بقوة على عدد أكبر من مقاعد البرلمان، بعدما ظهر رؤساء أحزاب الشعب الجمهوري، وحصدوا عدد لا بأس به من المقاعد وهي أول تجربة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية لهذه الأحزاب وهو ما سيمكنها من المنافسة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

حصول حازم عمر على ثاني أعلى الأصوات سيجعلنا ننافس على أغلبية مقاعد البرلمان

وأكد عبيد، أن حزب الشعب الجمهوري بعد مشاركة المهندس حازم عمر رئيسه في الانتخابات الرئاسية وحصوله على المركز الثاني يعكس ثقة الشارع في الحزب وسيجعل حزبنا ينافس بقوة على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حريص على مشاركة القوى السياسية في صنع القرار، وهو ما عكسه لقاء الرئيس بالمرشحين المنافسين له وانفتاحه على كل الآراء حتى معارضيه أنفسهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل عصر اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.