السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: رفع سعر توريد إردب القمح لـ1600 جنيه يشجع المزارعين على التوسع فيه

محمد الصالحى
محمد الصالحى

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بإقرار مجلس الوزراء السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح بالموسم الجديد ليكون 1600 جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع المزارع المصرى على التوسع في زراعة القمح وتوريده، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بالاهتمام بقطاع الزراعة، ووضع أسعار مناسبة لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

وقال عضو مجلس الشيوخ فى بيان له أصدره اليوم، إن رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يتناسب مع الأسعار العالمية هو أفضل الطرق لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومضاعفة الصادرات الزراعية، مشيدًا بالإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها بوقت مناسب، مؤكدًا أن قيادات وأعضاء مجلس البرلمان بغرفته النواب والشيوخ كانوا دائمًا يطالبون الحكومة بذلك الأمر، وهي خطوة جيدة من الحكومة لمساندة المزارع المصرى علي التوسع فى زراعة المحاصيل عدمه، بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادي.

مطالبة الحكومة بالاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى

وطالب الدكتور محمد الصالحى الحكومة بالاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد، والتوسع أيضًا فى مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية فى ترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.

كان مجلس الوزراء قد وافق على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.

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