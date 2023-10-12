الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: إشادة جوتيريش بدور مصر فى إيصال المساعدات لغزة دليل قاطع على دعمها للأشقاء

الدكتور محمد الصالحى
الدكتور محمد الصالحى

اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، إشادة أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بدور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى غزة، بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل معاناتهم المعيشية الصعبة.

تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة والإغاثة

وطالب "الصالحى"، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، مختلف دول العالم بأن تنتهج نفس السياسة المصرية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة والإغاثة والدواء للشعب الفلسطينى فى الوقت الراهن.

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وشدد على ضرورة إسراع المجتمع الدولى لدعم وتنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للوقف الفوري للتصعيد داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

المطالبة بإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كما طالب الدكتور محمد الصالحى المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد استمراره لعقود طويلة.

وأكد أن الأمر يتطلب تنفيذ رؤية مصر، التى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تلقى، أمس، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذي أعرب عن حرصه على مواصلة التشاور مع الرئيس بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التطورات المتسارعة التي تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وسيعرض الجانبان الاتصالات والتحركات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي للحث على استعادة التهدئة وخفض التوتر، مؤكدين أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع، وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية، لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وفي هذا السياق تقدم السكرتير العام بالشكر للرئيس على الجهود التي تقوم بها مصر، ودورها المقدر على صعيد بذل المساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

المساعدات إلى غزة نطونيو جوتيريش مجلس الشيوخ الدكتور محمد الصالحي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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