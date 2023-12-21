التحفظ على طن سكر و6780 سيجارة بدون فواتير في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي طن سكر مجهول وكمية من السجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير في حملة تموينية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات على ذمة التحقيقات.

حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين، يفيد بشن حملات مكثفة على منطقة المنتزة شرق الإسكندرية، لضبط المخالفات التموينية ومحاربة جشع التجار.

تفاصيل المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول عن مخبز وحلوانى لحيازته 1000 كيلو جرام واحد طن سكر بدون فواتير دالة على مشروعية حيازته، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لسلعة السكر، كما نجحت الحملة عن ضبط كميات من السجائر عبارة عن 339 علبة سجائر بإجمالي 6780 سيجارة مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق آخر، كان المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قد وجه 5 سيارات نقل كل سيارة محملة بـ 5 أطنان سكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيها، وذلك تفعيلا لمبادرة دولة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق.

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