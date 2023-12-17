الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" تدفع بـ5 سيارات لبيع أطنان سكر

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

وجّه أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 5 سيارات نقل كل سيارة محملة ٥ طن سكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيهًا، تفعيلاً لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق.

تم توجيه السيارات للأحياء الآتية مركز برج العرب القديم بقرى الغربنيات وبهيج، وحى العامرية أول بقرى الكرنك بالنهضة.

كما تم توجيه سيارات أمام حى الجمرك وأمام حى شرق وأمام حى منتزة أول، بتوجيهات من خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجًا والتى تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف السادة رؤساء الأحياء.

من جانبه، لاقى هذا العمل استحسانًا ورضاءً تامًا من المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر ازدحامًا توفيرًا للسلع الأساسية تحقيقًا للأمن الغذائى.

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
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