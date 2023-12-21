مطالبات من الديموقراطيين بالشفافية في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن هناك ضغوطا كبيرة على الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب الدعم المطلق لإسرائيل، وسط مطالبات من الديموقراطيين بضرورة إشراف الكونجرس على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها مع حركة حماس.

مشرعون ديمقراطيون يطالبون الإدارة الأمريكية بالرقابة على المساعدات لإسرائيل

ووفقا للصحيفة فقد طالب مشرعون ديمقراطيون في الكونجرس الإدارة الأمريكية بالرقابة على المساعدات لإسرائيل، كما يحث المشرعون الديمقراطيون بايدن على "فرض شروط" على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، لتغيير مسارها في الحرب أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار.

المزيد من الشفافية والمعلومات

ومن جانبه طالب النائب جيسون كرو (ديمقراطي من ولاية كولورادو) والعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في رسالة موجهة إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، وغيرها من كبار مسؤولي الاستخبارات، بضرورة أن يكون هناك شفافية في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها.

وقال لابد من حصولنا على معلومات ضرورية، وذلك للوفاء بالتزاماته الإشرافية كعضو في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب، وتابع نريد أن نرى القيود التي وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأمريكية بإيذاء المدنيين أو البنية التحتية المدنية (في غزة)، وفق الصحيفة.

قلق من أن الاستخدام واسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة

وكتب "كرو"، "أشعر بالقلق من أن الاستخدام واسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة، وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين، يعد خطأً استراتيجيًا وأخلاقيًا".

وتساءل في رسالته عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس احتمال أن يكون لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية عواقب قانونية أيضا.

وأشار "كرو"، الذي أدرج مرفقا سريا لرسالته يعرض بالتفصيل النطاق الكامل للمعلومات التي كان يسعى إليها، إلى أنه طلب معلومات مماثلة منذ أكثر من شهر لكنه لم يتلق إجابات من الإدار، يأتي هذا فيما تدخل الحرب في غزة شهرها الثالث على التوالي.