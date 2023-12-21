الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يقى لقاح كورونا من الإصابة بالمتحورات الجديدة؟

كورونا
كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بطب عين شمس سابقًا، إن منظمة الصحة العالمية منذ بداية جائحة كورونا صنفت المتحورات الجديدة إلى درجات مختلفة، بحسب سرعة الانتشار وشدة المرض الذي يسببه المتحور، بالإضافة إلى طبيعة الاستجابة للقاحات والأدوية المتاحة.

وأضاف "عقبة"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أعراض المتحور من الممكن أن تكون ليست شديدة لكنه ممكن أن يكون سريع الانتشار، وقد تكون الاستجابة للقاحات والأدوية متغيرة عما سبقه من لقاحات، وفي تلك الحالة يُصنف التحور على أنه مثير للاهتمام.

أشرف عقبة: اللقاحات تعطي مناعة لكن ليس بشكل كامل

وعن استخدام اللقاحات في الوقاية من متحور كورونا الجديد الذي يحمل اسم "JN.1"، قال "عقبة"، إن اللقاحات تعطي مناعة لكن ليس بشكل كامل أو بدرجة 100% لكنها تقلل من شدة الإصابة بشكل عام، مشيرًا إلى أن استجابة المتحورات الجديدة للقاحات تكون أقل مما سبقها؛ لأن اللقاحات مثل التي تُستخدم تكون متخصصة لتركيب هذا الفيروس، وبسبب حدوث تغييرات في تركيب الفيروس تكون الاستجابة للقاحات أقل.

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