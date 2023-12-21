الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: مصر "لن تسكت" على تهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

حذرت مصادر عربية وخبراء أجانب من محاولة الاحتلال الإسرائيلي دفع الفلسطينيين في  غزة باتجاه سيناء، مؤكدة أنه حال حدوث ذلك فإن مصر “لن تسكت”، لا سيما وأن إسرائيل وعدت بالفعل بعدم التسبب في ذلك.

مخطط التهجير 

وكتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إنه منذ بداية الحرب في غزة، أصرت مصر على أنها لن تقبل اللاجئين الفلسطينيين.

ومنذ أن شنت إسرائيل حربها الانتقامية على غزة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، قُتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 50 ألفًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. 

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 85% من سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد نزحوا، استجابة للتوجيهات الإسرائيلية بالفرار إلى أرض أكثر أمانًا، لكنهم غالبًا ما يجدون أنفسهم في ساحة معركة أخرى.

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الرد المصري 

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مصري سابق: "لقد قدم الإسرائيليون ضمانات بأن أي خطوات عسكرية يتم اتخاذها لن تمتد إلى الجانب المصري من الحدود، لكن الوضع الإنساني مروع".

وأضاف الدبلوماسي السابق: "لا يزال هناك احتمال بتدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وسواء حدث ذلك نتيجة لاستراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة أو افتراضيا، فقد يكون هذا تمييزا دون فرق".

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مصر تعزز جهودها لمواجهة التهجير 

وقالت الصحيفة: "بينما تعزز مصر حدودها في شمال سيناء، يضاعف كبار المبعوثين المصريين جهودهم لتجنب مثل هذا السيناريو والضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وقد وفرت مصر ملاذًا آمنًا لملايين الأشخاص الذين فروا من الصراعات الأخيرة في السودان وليبيا واليمن وسوريا، لكن التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال تأسيس إسرائيل عام 1948 - المعروف هنا بالنكبة - لا يزال يلوح في الأفق بشكل كبير في النفسية الإقليمية، وتخشى الحكومات العربية من أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين الذين يغادرون غزة بالعودة بعد الحرب.

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وفي السياق، قالت كسينيا سفيتلوفا، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي والعضو السابق في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست: "إنها فكرة تتبناها بعض القيادات اليمينية كخيار حقيقي، ولا يفهمون التعقيد ويتجاهلون المخاطر ويفشلون في إدراك مدى حساسية الديناميكيات بين إسرائيل ومصر، وهي ديناميكيات تستحق الحفاظ عليها".

وسبق وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف أكتوبر: “نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم”، محذرًا من أن نقل سكان غزة إلى سيناء يعني “نقل الهجمات ضد إسرائيل إلى الأراضي المصرية، ما يهدد السلام بين مصر وإسرائيل”.

أثرت الحرب في غزة اخر اخبار الحرب في غزة الآن صحيفة “ واشنطن بوست” الامريكية صحيفة واشنطن بوست التهجير

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