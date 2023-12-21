الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ملقاة على الأرض بين المنازل والشوارع".. جثامين شهداء غزة فى مرمى نيران الاحتلال

شهداء غزة
شهداء غزة

عرضت قناة extra news تقريرا يكشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة، بعنوان "جثامين شهداء غزة في مرمى نيران الاحتلال". 

وأوضح التقرير أن العدوان السرائيلي المتواصل على قطاع غزة لا يقف على استهداف الأحياء فقط، بل امتد ليطال الشهداء أيضًا الذين أصبح من العسير دفن جثامينهم بالشكل الصحي أو حتى اللائق. 

وبين أن مستشفيات غزة أصبحت تشبه المقابر الجماعية وثلاجات الموتى لم يعد فيها متسع، وتوقفت عن استقبال المزيد من الشهداء بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويتم دفن الشهداء في أي قطعة أرض متوفرة، وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تم انتشال جثتي طفلتين من تحت أنقاض منزلهم المدمر، ودفنا خلف سور مدرسة تابعة للأونروا في المخيم لتلحق الفتاتان بنحو 16 شهيدًا من أصل 32 على الأقل بقوا تحت الأنقاض، من الذين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي عل مخيم جباليا منتصف أكتوبر الماضي، ودفنوا في نفس المكان.

وأشار إلى أن عشرات الجثامين مازالت ملقاة على الأرض بين المنازل، وفي الشوارع والطرقات والأزقة، ومئات أخرى تحت أنقاض المنازل المدمرة، ولم يتمكن المواطنون من دفنها بسبب استهداف كل من يتحرك في تلك المناطق، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

شهداء غزة يدفنون في أية قطعة أرض متوفرة في الأسواق والشوارع والساحات العامة وساحات المستشفيات وحتى البيوت، لعدم تمكنهم من الوصول إل المقابر بسبب خطورة التحرك تحت قصف الاحتلال، ما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن البعد النفسي والديني بضرورة إكرام الشهداء بدفنهم.

جثامين الشهداء في غزة
جثامين الشهداء في غزة
جثامين الشهداء في غزة
جثامين الشهداء في غزة
جثامين الشهداء في غزة
جثامين الشهداء في غزة
شهداء غزة جثامين شهداء غزة القضية الفلسطينية جرائم إسرائيل العدوان الإسرائيي على غزة

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

عاجل| 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثالثة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يحذر من انتشار أوبئة غامضة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟