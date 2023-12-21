"ملقاة على الأرض بين المنازل والشوارع".. جثامين شهداء غزة فى مرمى نيران الاحتلال

عرضت قناة extra news تقريرا يكشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة، بعنوان "جثامين شهداء غزة في مرمى نيران الاحتلال".

وأوضح التقرير أن العدوان السرائيلي المتواصل على قطاع غزة لا يقف على استهداف الأحياء فقط، بل امتد ليطال الشهداء أيضًا الذين أصبح من العسير دفن جثامينهم بالشكل الصحي أو حتى اللائق.

وبين أن مستشفيات غزة أصبحت تشبه المقابر الجماعية وثلاجات الموتى لم يعد فيها متسع، وتوقفت عن استقبال المزيد من الشهداء بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويتم دفن الشهداء في أي قطعة أرض متوفرة، وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تم انتشال جثتي طفلتين من تحت أنقاض منزلهم المدمر، ودفنا خلف سور مدرسة تابعة للأونروا في المخيم لتلحق الفتاتان بنحو 16 شهيدًا من أصل 32 على الأقل بقوا تحت الأنقاض، من الذين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي عل مخيم جباليا منتصف أكتوبر الماضي، ودفنوا في نفس المكان.

وأشار إلى أن عشرات الجثامين مازالت ملقاة على الأرض بين المنازل، وفي الشوارع والطرقات والأزقة، ومئات أخرى تحت أنقاض المنازل المدمرة، ولم يتمكن المواطنون من دفنها بسبب استهداف كل من يتحرك في تلك المناطق، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

شهداء غزة يدفنون في أية قطعة أرض متوفرة في الأسواق والشوارع والساحات العامة وساحات المستشفيات وحتى البيوت، لعدم تمكنهم من الوصول إل المقابر بسبب خطورة التحرك تحت قصف الاحتلال، ما يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن البعد النفسي والديني بضرورة إكرام الشهداء بدفنهم.

جثامين الشهداء في غزة

جثامين الشهداء في غزة