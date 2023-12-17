الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: إسرائيل تدهس القانون الدولي أسفل الدبابات في قطاع غزة

الاعلامى أسامة كمال
الاعلامى أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. 

وقال أسامة كمال، خلال تقديم برنامجه “مساء دي إم سي”، والمُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، مساء اليوم الأحد: "إسرائيل تدهس القانون الدولي أسفل الدبابات في قطاع غزة وتمنع الجرحى الفلسطينيين من الحصول على العلاج حتى الموت".

وأضاف أن إسرائيل تنتهك كل قوانين حقوق الإنسان ضد المدنيين في غزة،فهي قتلت 92 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام من أجل أن يخفوا الحقيقية التي يحاول الاعلام العربي أن يكشف جزء منها عن العالم.

وتابع: "مشاهد العنف والقتل في غزة لا تحتاج إلى ترجمة، موجها حديثه للعالم: "متتكلموش عن القانون الدولي والقيم.. أوعوا تتكلموا عنهم".

“مساء دي إم سي” “دي إم سي” أسامة كمال الشعب الفلسطيني الشقيق قطاع غزة

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