محلل فلسطينى: لهذا السبب لا تطالب الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق نار شامل فى غزة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن حديث الرئيس الأمريكي بايدن عن هدن إنسانية متعددة ولا وقف لإطلاق النار، لافتا إلى أن هذه الهدن ينظر إليها من الجانب الأمريكي والإسرائيلي باختلاف عن الجانب الفلسطيني، حيث أن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي يهتمون بمثل هذه الهدن كل طرف على حدة بما يحقق مصالحة.

وأضاف عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن إسرائيل لديها إشكاليات داخلية تتعلق بأسر الأسر والمحتجزين، والضغوطات التي يقومون بها، لذلك فهي تهتم كثيرًا بتحرير أكبر قدر ممكن منهم أحياء، كما أنها تعطي مساحة أكبر وتشتري مزيدًا من الوقت للعملية العسكرية وللحرب، عبر اإعطاء مثل هذه الهدن للظهور أمام المجتمع الدولي، بأنها تهتم بالموضوع الإنساني وزيادة المساعدات.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها رؤية تتعلق بهذه الهدن وهي تدريب ساحات التظاهرات ضدها وتخفيف الضغط عل الموقف الأمريكي، فيما يتعلق بالمساندة المطلقة لإسرائيل وشراكتها لإسرائيل في هذه الحرب بشكل تام.

وأشار إلى أن السبب في عدم مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق نار شامل، هو أن الولايات المتحدة تتفق تمامًا مع الأهداف الإسرائيلية للحرب، وهو ما ظهر خلال الزيارة الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع أوستي، والتي كان واضحًا في حديثه أنه يتفهم الرؤية الإسرائيلية ويتوافق معها في استمرارية هذه الحرب.