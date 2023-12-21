النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بـ"الدائري ووسط البلد" وكثافات متحركة في الجيزة

شهدت الطرق والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس حالة من الكثافة المرورية، وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المركبات.

فيما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، حيث شهدت مدينة أكتوبر سيولة مرورية خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، كما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل

وظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.