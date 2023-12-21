استراتيجيات للحفاظ على الصحة العقلية في بيئة عمل عالية المخاطر

في العالم المعاصر الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع والصناعات المتطورة باستمرار، أصبح مكان العمل ساحة مزدحمة، غالبًا ما تكون مرادفة للمواعيد النهائية والتوقعات العالية والمنافسة الشرسة، ولكن مع اشتداد متطلبات المجال المهني، يتزايد أيضًا انتشار القلق بين العمال، ما يكلفهم صحتهم العقلية.

وفقًا لموقع hindustantimes "القلق في العمل هو مشكلة منتشرة، تؤثر على الأفراد في مختلف القطاعات، قد تكون الضغوط المفروضة للوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة، والابتكار المستمر، والبقاء في المقدمة في المشهد التنافسي ساحقة، ومع ذلك، فإن الاعتراف بهذا الواقع هو الخطوة الأولى نحو تنمية ثقافة عمل أكثر صحة.

وأضافت: أنه “يجب على الشركات الاستثمار في برامج الصحة النفسية الشاملة، لذا يمكن للدورات التدريبية وورش العمل حول إدارة التوتر والمرونة والتوازن بين العمل والحياة أن تزود الموظفين بأدوات عملية للتغلب على تحديات بيئة العمل سريعة الخطى. ومن خلال تطبيع المناقشات حول الصحة العقلية وتوفير الموارد التي يمكن الوصول إليها، يرسل أصحاب العمل رسالة قوية مفادها أن رفاهية القوى العاملة لديهم هي أولوية قصوى".

كما أنه لا بد من كسر الأسطورة القائلة بأن جميع البشر يشعرون ويتفاعلون بنفس الطريقة في العمل والنجاح هو جهد جماعي، إذا كنت في موقع قوة، فمن واجبك أن تبحث عن الآخرين وتسألهم كيف يمكنك مساعدتهم أو تمكينهم ليكونوا في أفضل حالاتهم.

وإفساح المجال لهذه المحادثات المفتوحة سيكون بمثابة قفزة إيجابية لجميع أماكن العمل وصحتنا العقلية، لذا يمكن أن يكون القلق مشكلة منهكة للعديد من البالغين العاملين، وتخصيص الوقت لتثقيف أنفسنا حول هذه التجارب يمكن أن يبدأ في تغيير النموذج.

في العقود الثلاثة الماضية، شهد العالم تحولًا عميقًا، حيث شكلت التكنولوجيا والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إيقاعًا جديدًا للحياة، وقد حولنا هذا التحول إلى كائنات آلية في العصر الحديث، مقيدين بهواتفنا وشاشاتنا، وعقولنا باستمرار، استيعاب ومعالجة المعلومات، للتنقل في هذا العصر الرقمي، من الضروري اتخاذ خطوات مدروسة للحفاظ على الشعور بالتوازن والرفاهية. أحد الأساليب هو تقليل التفاعل مع التكنولوجيا كلما أمكن ذلك. إن دمج الممارسات اليومية مثل التأمل وتخصيص الوقت للتفكير الشخصي يمكن أن يعزز التواصل مع الذات.

كما إن إعطاء الأولوية لنمط حياة صحي، بما في ذلك الأكل المغذي والمشاركة في الأنشطة الأساسية، يسهم في الرفاهية العامة. يعد وضع حدود لمتطلبات العمل المستمرة أمرًا ضروريًا، مما يسمح بلحظات من الراحة والرعاية الذاتية.

كما أن احتضان تجارب مثل السفر والبحث عن الذات يوفر فرصة لاستكشاف الحياة خارج العالم الرقمي، وتعزيز النمو الشخصي ووجود أكثر انسجامًا. في جوهر الأمر، فإن إيجاد التوازن في هذا العالم سريع الخطى والذي تحركه التكنولوجيا ينطوي على تكامل مدروس بين التكنولوجيا والرعاية الذاتية وتجارب الحياة ذات المغزى.