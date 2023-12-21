توافد كبير من السائحين والطلاب لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الكرنك (صور)

توافد عدد كبير من السائحين والطلاب بمختلف أعمارهم السنية، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الكرنك بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس.

و تعامدت الشمس، صباح اليوم، على معابد الكرنك، وتعد ظاهرة فلكية مميزة تحدث سنويًا، وترمز للإعلان عن بدء الموسم الشتوي عند المصري القديم.

عرض الصوت والضوء يسرد تاريخ المعبد

وشهدت معابد الكرنك عرض الصوت والضوء الذي يسرد تاريخ المعبد وحول وقوع ظاهرة تعامد الشمس، وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتحدث الظاهرة الفريدة التي تتميز بها معابد الكرنك، من خلال ظهور قرص الشمس على المحور الرئيسي المعبد الكرنك، وتستمر لمدة زمنية تتراوح أكثر من ساعة، وتتكرر على مدار عدة أيام أخرى من نفس الشهر.

وتساهم ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك فى الترويج السياحى وزيادة نسبة الإشغالات السياحية داخل محافظة الأقصر بشكل كبير.

استعدادات معبد الكرنك لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس

وقال الدكتور فتحي ياسين، مدير آثار مصر العليا، إن الظاهرة التي تحدث يوم 21 ديسمبر هى شروق الشمس على معابد الكرنك، وليست كما يقال عليها “تعامد”، وتتم الظاهرة مع وقت شروق الشمس وتستمر لمدة زمنية معينة، وتتكرر نفس الظاهرة لمدة تقرب 4 أيام لنفس الشهر.

وأضاف الدكتور فتحي ياسين لـ"الدستور"، أن الاستعدادات تشمل تجهيز معبد الكرنك على أكمل وجه لاستقبال السائحين والزائرين الذين يتوافدون لمشاهدة شروق الشمس، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تسهم بشكل كبير فى الترويج السياحى داخل المحافظة، وعلى رغم أن العديد من السائحين لم يكونوا يعرفون موعد هذه الظاهرة، لكن نحاول مع كل مرة لحدوث الظاهرة أن نعرف عددًا كبيرًا من الزائرين للمعبد بها حتى يتم الترويج لها بشكل أكبر.

وأوضح الدكتور فتحي ياسين، مدير آثار مصر العليا، أن الشمس تتعامد على المحور الرئيسي للكرنك، وأن هذه الظاهرة عند المصري القديم ترمز لبداية فترة التحول للموسم الشتوى وبداية الشتاء، والذي يعد عصر الانبات والازدهار والحياة لدى المصريين القدماء.

مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس