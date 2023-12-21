الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعثة الأمم المتحدة تغادر الكونغو الديمقراطية بشكل "مبكر وتدريجى"

بعثة الأمم المتحدة
بعثة الأمم المتحدة تغادر الكونغو الديمقراطية

بدأت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية سحب قواتها من البلاد بشكل "مبكر وتدريجي"، بعد أسابيع من انسحاب البعثة الأممية من مالي.

وأقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سحب قوات حفظ السلام من الأراضي الكونغولية يوم الثلاثاء، وفي نوفمبر الماضي وقعت الأمم المتحدة والحكومة الكونغولية خطة لسحب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من البلاد، بعد ربع قرن من الانتشار هناك.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها إنّ "بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية تبدأ رحيلها، وسيكون انسحاب قوات الأمم المتحدة الموجودة منذ عام 1999 على الأراضي الكونغولية "تدريجيا".

وتعتقد الحكومة الكونغولية أن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية فشلت في تقديم رد حاسم على الأزمة الأمنية الخطيرة التي تقوض شرق البلاد، وفي سبتمبر، ذهبت الحكومة إلى حد الإعلان عن أن قوة الأمم المتحدة "فقدت أهليتها".

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