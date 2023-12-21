مركز عماد قطرى للإبداع والتنمية يطلق مسابقته الشعرية دورة فتحى عبد السميع

أطلقت مؤسسة عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية المسابقة نصف السنوية عبر منصة يوتيوب دورة الشاعر فتحي عبد السميع "شعر الفصحى، دورة الشاعر زكي عمر "شعر العامية"

يأتي ذلك استكمالًا للدور الريادي لمركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية " صناع الفرح" عبر عقد من الزمان في إثراء الحركة الثقافية المصرية بأصوات مبدعة جديدة، وبناء على ما سبق تأسيسه من مسابقات سابقة قدمت العديد من الأصوات المبدعة في فروع الإبداع العربية كافة، وطبع المركز ونشر ووزع قرابة 1000 إصدار ورقي في طبعات فخمة عالية الجودة.

ضوابط وشروط المسابقة

أ - فرع الشعر الفصيح دورة الشاعر الكبير فتحي عبدالسميع:

١ - يتقدم المتسابق بنص شعري فصيح من إبداعه مسجلًا صوتًا وصورة لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق ولا تزيد عن ثمان وبجودة عالية.

٢ - يضع المتسابق على النص ما يلي: نوع النص: شعر فصيح.

اسم الشاعر:

عنوان النص:

٣ - يرسل المتسابق النص المسجل ( الفيديو ) على رقم الموبايل الرسمي للمسابقة واتس آب رقم 01222777240( 002).

شعر العامية

ب - فرع شعر العامية المصرية، دورة الشاعر الكبير زكي عمر يرحمه الله.

١ - يتقدم المتسابق بنص شعري عامي من إبداعه مسجلا صوتا وصورة على ألا تقل مدة الفيديو عن ثلاث دقائق ولا تزيد عن ثمان وبجودة عالية.

٢ - يضع المتسابق على الفيديو المرسل ما يلي:

نوع النص: شعر عامية مصرية .

اسم الشاعر:

عنوان النص:

٣ - يرسل المتسابق النص المسجل ( الفيديو ) على رقم الموبايل الرسمي للمسابقة واتس آب 01222777240.

ج - فرع الفنون القولية، دورة الشاعر الكبير محمد خربوش يرحمه الله.

١ - هذا الفرع مخصص لكافة فنون الشعر القولية ( فن الواو - فن الموال بأنواعه - فن الزجل - النميم -... إلخ )

٢ - يرسل المتسابق نصًا من إبداعه مسجلا صوتا وصورة ( فيديو ) لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق ولا تزيد عن ثمان وبجودة عالية.

٢ - يسجل المتسابق على النص ما يلي:

- نوع النص: فنون قولية.

- اسم المتسابق:

- عنوان النص:

٣ - يرسل المتسابق مشاركته ( الفيديو ) على رقم الموبايل الرسمي للمسابقة واتس آب 01222777240.

د - فرع الإلقاء للنصوص الشعرية

- يتقدم المتسابق بنص شعري من اختياره وإلقائه وتسجيله صوتًا وصورة، ( فيديو ) لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق ولا تزيد عن ثمان وبجودة عالية.

- يسجل المتسابق على مشاركته ما يلي:

- اسم المتسابق:

- اسم الشاعر مؤلف النص:

- عنوان النص:

يرسل المتسابق مشاركته ( الفيديو ) على رقم الموبايل الرسمي للمسابقة 01222777240 ( 002).

الشروط والضوابط العامة:

١ - المسابقة مفتوحة لجميع المبدعين المصريين والعرب في فرع شعر الفصحى ( دورة الشاعر الكبير فتحي عبدالسميع).

٢ - المسابقة مفتوحة للمبدعين المصريين فقط في فرع شعر العامية المصرية ( دورة الشاعر الكبير زكي عمر يرحمه الله)، وكذا في فرع الفنون القولية (دورة الشاعر الكبير محمد خربوش رحمه الله).

٣ - المسابقة في الفرع الرابع (الإلقاء) مفتوحة لجميع الراغبين في المشاركة من مصر والوطن العربي.

٤ - يقدم المركز للفائز الأول في كل فرع من فروع الجائزة جائزة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه مصري ودرعًا تذكارية بالفوز.

٥ - تقوم اللجنة المشرفة على المسابقة برفع وتحميل الأعمال المشاركة على منصة يوتيوب على قناة الأمين العام المؤسس لمركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية.

٦ - تخصص نسبة خمسين بالمائة للجان التحكيم المختصة بالمسابقة، ونسبة خمسين بالمائة لأعلى مشاهدة على النصوص المشاركة طبقا لإحصائيات منصة يوتيوب قرين كل مشاركة.

٧ - المسابقة مفتوحة حتى نهاية يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٤ م.

٨ - تعلن اللجان النتيجة النهائية في أول يوليو ٢٠٢٤ م.

٩ - ضرورة اشتراك المتسابق في قناة المسابقة على منصة يوتيوب، ولا يحق للمتسابق بعد رفع وتحميل مشاركته على منصة يوتيوب الانسحاب من المسابقة، كما لا يحق له الاعتراض على النتيجة بعد إعلانها ومن ثم إقرارها من الأمانة العامة للجائزة.

١٠ - إيمانًا بحرية المبدع ورحابة الإبداع موضوعات ومشاركات المبدعين مفتوحة غير محددة الموضوع والسن مفتوح للجميع.

١١ - لا يحق للمتسابق المشاركة في أكثر من فرع من فروع المسابقة.

١٢ - أن تكون مشاركة المتسابق خاصة بالمسابقة ولم يسبق نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو.