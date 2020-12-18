«اكتب هنا».. ديوان جديد للشاعر سمير الأمير

صدر حديثا ديوان «اكتب هنا» للشاعر سمير الأمير عن مركز عماد قطري للتنمية الثقافية.ويتناول الشاعر سمير الأمير في الديوان موضوعات متنوعة، منها ما هو عام يتعلق بالناس وبالحياة العامة، ومنها ما هو خاص يتعلق بالذات وعلاقاتها المختلفة.وتنبع فكرة الديوان من محاولة التأريخ للأحداث التي شهدتها أو شهدت عليها الذات الشاعرة.ويعد الديوان هو السابع في مسيرة سمير الأمير كشاعر عامية، ارتبط وجدانه بالوطن وقضاياه ولم تنفصل أحلامه عن أحلام الناس وتطلعها لحياة أجمل.يذكر أن الغلاف من تصميم الشاعر أشرف عزمي وتم تنفيذ الطباعة بدار شعلة الابداع للطباعة والنشر.