الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية بشمال سيناء

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر

انطلقت فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر لأبناء بشمال سيناء إلى محافظة القاهرة، اليوم، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وعناية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وفى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة)، وبتوجيهات من محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتمكين وتأهيل ودمج الشباب إيمانا بدورهم الوطنى والقومى والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهى والثقافى داخل البرنامج.

ومن جانبه، أكد «حسن عبد الوهاب» وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء أن البرنامج يشمل التعريف بالبرنامج التثقيفى الترفيهى، والتنمية البشرية، والأمن القومى، بالإضافة إلى إقامة حفل ترفيهى وتقديم فقرات فني من الشباب المشارك.

وأشاد حسن عبد الوهاب، بجهود ودعم وزارة الشباب والرياضة، في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والأجيال القادمة.

 

وكان قد، نفذ مركز شباب ضاحية السلام التابع لإدارة شباب العريش بشمال سيناء، مسابقة رياضية فى لعبة الكاراتيه وذلك ضمن خطة نشاط شهر ديسمبر 2023.

وقد شارك اعضاء المركز بالمسابقة الرياضية من الالعاب الفردية المفيده للياقه البدانية وبناء جسم رياضى مشيرًا إلى أهمية تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،بتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء والاهتمام المستمر الأبطال الرياضيين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة.

فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر

فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر
البرنامج الرئاسي شمال سيناء محافظة القاهرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة محافظ شمال سيناء

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