الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتيات شمال سيناء يشاركن بمشروع "ألف بنت ألف حلم"بنادي 6 أكتوبر بالجيزة

مشروع ألف بنت ألف
مشروع ألف بنت ألف حلم شمال سيناء

شاركت فتيات مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمحافظة شمال سيناء، في البطولة الودية لخماسي كرة القدم المقامة على ملعب نادي 6 اكتوبر بالجيزة، والمشارك بها مجموعات من جميع محافظات مصر خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتي 23 ديسمبر  2023، وذلك لزيادة الاحتكاك واكتساب الخبرات مع الفرق المختلفة، ورفع مستوي أداء الرياضي ومعدل اللياقة البدنية للفتيات، حيث فاز فريق شمال مشروع ألف بنت ألف حلم شمال سيناء على فريق القاهرة 1 / 0 في  اللقاء الاول للأدوار التمهيدية والظهور بمستوى فنى جيد.

ومن جانبه، أوضح ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن مشروع ألف بنت ألف حلم تابع لوزارة الشباب والرياضة، والذى يستهدف زيادة عدد الفتيات في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال مشروع (ألف بنت.. ألف حلم )، والذي يزيد من نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعيا، حيث ينفذ المشروع داخل مراكز الشباب. 

كما أضاف وكيل الوزارة، أن مشروع ألف بنت ألف حلم يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وليد ابو خليل مدير إدارة الرياضة بالمديرية، محمد السيد البلجيهي منسق المشروع والكابتن محمد رشدي مدرب المشروع.

FB_IMG_1703069651076
FB_IMG_1703069651076
FB_IMG_1703069657721
FB_IMG_1703069657721
FB_IMG_1703069653387
FB_IMG_1703069653387
FB_IMG_1703069655551
FB_IMG_1703069655551
FB_IMG_1703069648462
FB_IMG_1703069648462
FB_IMG_1703069645879
FB_IMG_1703069645879
FB_IMG_1703069643298
FB_IMG_1703069643298
FB_IMG_1703069640118
FB_IMG_1703069640118
محافظة شمال سيناء خماسي كرة القدم الجيزة نادي 6 أكتوبر مشروع ألف بنت ألف حلم

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء يسلم كراسي متحركة وماكينة خياطة لذوي الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة

عاجل.. بشرى سارة من التموين حول أزمة السكر

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا؟.. أستاذ أمراض صدرية توضح

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري وتوقعات الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس