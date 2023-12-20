فتيات شمال سيناء يشاركن بمشروع "ألف بنت ألف حلم"بنادي 6 أكتوبر بالجيزة

شاركت فتيات مشروع "ألف بنت ألف حلم" بمحافظة شمال سيناء، في البطولة الودية لخماسي كرة القدم المقامة على ملعب نادي 6 اكتوبر بالجيزة، والمشارك بها مجموعات من جميع محافظات مصر خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتي 23 ديسمبر 2023، وذلك لزيادة الاحتكاك واكتساب الخبرات مع الفرق المختلفة، ورفع مستوي أداء الرياضي ومعدل اللياقة البدنية للفتيات، حيث فاز فريق شمال مشروع ألف بنت ألف حلم شمال سيناء على فريق القاهرة 1 / 0 في اللقاء الاول للأدوار التمهيدية والظهور بمستوى فنى جيد.

ومن جانبه، أوضح ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن مشروع ألف بنت ألف حلم تابع لوزارة الشباب والرياضة، والذى يستهدف زيادة عدد الفتيات في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال مشروع (ألف بنت.. ألف حلم )، والذي يزيد من نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات، ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعيا، حيث ينفذ المشروع داخل مراكز الشباب.

كما أضاف وكيل الوزارة، أن مشروع ألف بنت ألف حلم يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وليد ابو خليل مدير إدارة الرياضة بالمديرية، محمد السيد البلجيهي منسق المشروع والكابتن محمد رشدي مدرب المشروع.

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