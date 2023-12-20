الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء مصر الوسطى" : تنفيذ 30% من أعمال التغذية لمشروع شرق العوينات

الكهرباء
الكهرباء

كشف مصدر في شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء عن الانتهاء من تنفيذ 30% من أعمال توصيل التيار الكهربائي لمشروع زراعة 56 ألف فدان قمح في شرق العوينات.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة مصر الوسطي تقوم بعملية الإشراف ووضع المواصفات والاختبارات بعد التركيب للمشروع ويتم التنفيذ عبر تحالف يضم شركات «ايجيماك والجيزة للكابلات».

مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات  

وقعت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أغسطس الماضي، عقود التغذية الكهربائية لمشروع زراعة 56 ألف فدان في منطقة شرق العوينات، وتبلغ  التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 3 مليارات جنيه ومدة تنفيذ عمليات التغذية 6 شهور منذ توقيع العقد.

يذكر أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقع في نطاق عملها 5 محافظات هي «الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد» ونجحت خلال العام المالي 2022/2023 في تحقيق المرتبة الأولى بين شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية فى تحصيل محاضر سرقات التيار، حيث تم تحصيل  465 مليون جنيه حتى نهاية 30 يونيو الماضي.

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