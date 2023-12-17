الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء مصر الوسطى" تحصل 51.5 مليون جنيه من الضبطية القضائية لسارقى التيار

الكهرباء
الكهرباء

كشف مصدر في شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أن شركة مصر الوسطي نجحت في تحصيل 51.5 مليون جنيه ضبطية قضائية خلال شهر نوفمبر الماضي بمعرفة حاملي الضبطية القضائية بالشركة، حيث تصدرت الشركة جميع شركات التوزيع في تحصيل الضبطية القضائية وتركيب العددات الكودية خلال شهر نوفمبر 2023وساهم ذلك في تقليل نسبة الفقد لتصبح 16.4% حتي نهاية شهر نوفمبر من العام 2023.

 

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الشركة نجحت في تركيب 25 ألف عداد كودي مسبق الدفع لسارقي التيار والمباني العشوائية خلال شهر نوفمبر الماضي. 

 

كما قامت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بسداد كامل الحصة النقدية المقررة للشركة القابضة لكهرباء مصر بنسبة سداد 100%. 

 

وأشار إلى أن المصدر الحل الأمثل لإلغاء الممارسات التي يتم بها حساب سارقي التيار هو تعديل التشريع لعقوبة سارقي التيار الكهربائي لتغليظ العقوبات، ليكون الجزاء رادعًا حتي لايكررالسرقة مرة أخري.

 

وكانت كشفت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجية ومشروعات الغير بتكلفة إجمالية تتخطى 1.02 مليار جنيه.

وقامت الشركة باستكمال تنفيذ خطتها فى تطوير الأداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للعملاء، والذي يؤدى إلى إظهار تقدير الشركة للمشتركين واهتمامها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة، حيث تم افتتاح 12 مركز خدمة جديدًا، إضافة إلى الاستمرار في تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي تم من خلالها تفعيل 26 خدمة للمواطنين وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنون وقد تم تركيب 650814 عدادًا كوديًا من خلال خدمة تحويل الممارسات لعدادات كودية منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

كما قامت الشركة بعقد ندوات عن التوعية بالترشيد للطاقة وإجراءات تحسين كفاءة الطاقة وعمل مراجعات الطاقة بالمصانع والمستشفيات والمبانى الحكومية الواقعة بنطاق الشركة.


 

 

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