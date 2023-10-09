الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تساهم بـ 7.15% في الطاقة بالشبكة الموحدة

خلال أعمال الجمعية
خلال أعمال الجمعية

أعلن المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن نسبة مساهمة الشركة من إجمالي الطاقة بالشبكة الموحدة والتي بلغت 7.15%.
ووفقا لما أعلنته الشركة اليوم خلال أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي ترأسها المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فقد بلغت نسبة الطاقة المستهلكة سواء كانت مساعدات او مباني خدمية او مفقودة بالمحولات 0.80%.
 وقال المهندس هشام كمال أن نتائج تحسين كفاءة الطاقة جاءت نتيجة عمليات التطوير المتتالية بمعظم محطات الشركة مما أدي لتقليل التوقفات الناتجة عن الأعطال وكذلك الاستفادة بأقصي قدرة متاحة.

وتختص الشركة بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات المائية التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ومنها (محطة كهرباء السد العالي وخزان أسوان 1،2) وتقوم إدارة وتشغيل وصيانة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التابعة لها وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لهذه المحطات مع الالتزام الكامل بتعليمات المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية الموحدة.
ووفقا لقرار إنشائها فتختص الشركة أيضا ببيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد التابعة لها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك إلى شركات توزيع الكهرباء بالنسبة للطاقة المرسلة على الجهود المتوسطة والقيام بأعمال الدراسات والبحوث في مجال نشاط الشركة.





 

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