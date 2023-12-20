الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيرجي روبيرتو ينقذ برشلونة من فخ ألميريا بالدوري الإسباني

سيرجي روبرتو سجل
سيرجي روبرتو سجل هدف فوز برشلونة على ألميريا

أحرز سيرجي روبيرتو هدفين قاد بها فريقه برشلونة للإفلات من فخ ضيفه ألميريا، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 3 / 2، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

واتسمت المباراة، التي جرت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي بالإثارة خلال شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، وبدا واضحا معاناة نجوم برشلونة أمام منافسه المتواضع، الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، وكادت الهفوات الدفاعية الساذجة للفريق المضيف أن تفقده مزيدا من النقاط في البطولة التي يطمح للاحتفاظ بلقبها للموسم الثاني على التوالي.

وبادر رافينيا التسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 33، لكن ليو بابتيستا أدرك التعادل لألميريا في الدقيقة 41.

وتقدم برشلونة مجددا بهدف عن طريق سيرجي روبيرتو في الدقيقة 60، غير أن إدجار جونزاليس منح التعادل مرة أخرى لألميريا في الدقيقة 71.

وتقمص سيرجي روبيرتو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 83، ليقود فريق المدرب تشافي هيرنانديز للتمسك بآماله في المنافسة على المقدمة.

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وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثاني فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق 6 نقاط خلف جيرونا (المتصدر)، 4 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، اللذين سيقابلان ريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس غدا الخميس خارج ملعبيهما.

في المقابل، توقف رصيد ألميريا، الذي تكبد خسارته الـ13 في المسابقة هذا الموسم مقابل 5 تعادلات، عند 5 نقاط في قاع الترتيب.

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