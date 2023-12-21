حقق إيرادات غير مسبوقة.. لماذا تتهافت الأسواق العالمية على الموالح المصرية؟

شهد موسم الموالح في مصر نجاحًا كبيرًا وحقق صادرات مرتفعة للإنتاج المصري لاسيما البرتقال، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية على مزارعي محصول الموالح مراعاتها؛ لاسيما خلال فصل الشتاء.

ويحظى الإنتاج المصري من الزراعة بجودة عالية وشهرة عالمية بين الدول تجعه تتسابق عليه، ولاسيما الإنتاج الزراعي من فاكهة الموالح مثل البرتقال.

وتعد مصر أكبر دولة مصدرة للبرتقال في العالم، حيث تصدر 80% من إنتاجها بمتوسط تصدير مليون ونصف طن سنويًا، وروسيا من أكبر الدول التى تستورد برتقال من مصر بنسبة 20% من إنتاج، وبعدها السعودية التى تستورد ما يقرب من 10% من الإنتاج، وفق إحصائيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

فاكهة الموالح الزراعية، لأنه رخيص الثمن وغنى بالفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصى، فهو من الفاكهة الغنية بـ"فيتامين سي" والتي تقوي العديد من الأمراض وتقوي المناعة لدى متناولي هذه الفاكهة.

وعن أبرز التعليمات الزراعية التي جاءت في نشرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

جراء العزقة الشتوية وتطهير قنوات الرى وتقوية الحلقات حول الأشجار.

تنظيف المزرعة من الحشائش وتقوية الحلقات حول الأشجار.

الأسواق العالمية تتهافت وتتسابق على المحاصيل المصرية

ومن ناحيته قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الزراعة المصرية تتميز لإنتاج الموالح وتعد ضمن أولى فواكه الموالح، كما أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المنزرعة والكمية المنتجة ومعدل التصدير فهى أحد أهم الحاصلات التصديرية.

وأوضح أبوصدام، أن الأسواق العالمية تتهافت وتتسابق على المحاصيل المصرية وخاصةً الموالح ومنها البرتقال المصري، الذي يحظى بمرتبة مميزة فى قائمة صادرتنا، وموردًا أساسيًا للعملة الصعبة.

صادرات الموالح

وكانت تخطت صادرات الموالح حاجز المليون و900 ألف طن لأول مرة فى تاريخ الصادرات، حيث بلغت حوالى 5 ملايين و15 ألف و764 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألف و626 طنا عن العام الماضى الذى بلغت حوالى 4 ملايين و255 ألف و138 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك بحسب تقرير صادر عن الحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو الماضى.

وكانت محافظة الإسكندرية ضمن أولى محافظات الجمهورية التي تصدرت الإنتاج الزراعي من الموالح والبرتقال، إذ قال الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن مساحة الأراضي المزروعة بالموالح في المعمورة تبلغ ٣٥٩ فدانًا، و٦ قراريط، أما فى زمام الإسكندرية بالكامل فتصل المساحة إلى ٤٠٨ أفدنة، ومساحة الأراضى المزروعة بالفاكهة فى زمام الإسكندرية تبلغ ٩ آلاف و٧٥٢ فدانًا، و٢٠ قيراطًا، يتركز منها فى المعمورة ٤ آلاف و٤٦٣ فدانًا و١٦ قيراطًا.