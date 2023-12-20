الكونفدرالية: اتحاد العاصمة يحجز تذكرة ربع النهائى بالتعادل مع فيوتشر

وضع اتحاد العاصمة الجزائري قدمًا في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية)، عقب تعادله سلبيًا مع مضيفه مودرن فيوتشر، الأربعاء، بالجولة الرابعة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.

ولم يتمكن كلا الفريقين التسجيل على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت في القاهرة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبقي اتحاد الجزائر (حامل اللقب) في الصدارة برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مودرن فيوتشر، فيما يتواجد الهلال الليبي في المركز الثالث بثلاث نقاط، قبل لقائه مع مضيفه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، متذيل الترتيب بلا نقاط في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

وفي حال خسارة الهلال أمام منافسه، سوف يحسم اتحاد الجزائر صعوده للدور المقبل رسميا.

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أحداث المباراة

ركلة حرة لاتحاد العاصمة في منتصف ملعب فيوتشر جهة اليمين بعد إعاقة من محمد ربيعة لمحاولة مرور محمد أيت الحاج.

بطاقة صفراء من نصيب مصطفى بوشينة لاعب اتحاد العاصمة بعد تدخل قوي على مروان محسن.

في الدقيقة 15 رأسية من إسماعيل عبدالفتاح بلقاسمي لاعب اتحاد الجزائر من يسار منطقة الجزاء ابعدها دفاع فيوتشر.

تسديدة من إسماعيل عبدالفتاح بلقاسمي لاعب اتحاد الجزائر من داخل منطقة الجزاء ردت من زميله توميسانج أوريبوني.

كرة عرضية من إسماعيل عبدالفتاح بلقاسمي لاعب اتحاد الجزائر من جهة اليمين أبعدها دفاع فيوتشر عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 34، براهيم بن زازا حاول استلام كرة منفردا بالمرمى يمين منطقة الجزاء، ولكن طالت منه الكرة ووصلت للحارس محمود جنش.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من عبدالكبير الوادي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مروان محسن برأسية مرت أعلى العارضة.

رأسية من إسماعيل عبدالفتاح بلقاسمي لاعب اتحاد الجزائر من على حدود منطقة الــ6 ياردات أمسك بها جنش من منتصف مرماه.

في الدقيقة 63 كرة عرضية من محمد فاروق لاعب فيوتشر من جهة اليسار وصلت إلى كاجالي دراميه يمين منطقة الجزاء فحاول تمرير كرة، ولكن كرته اصطدمت بدفاعات اتحاد الجزائر ومرت لركنية.

تسديدة قوية من غنام محمد لاعب فيوتشر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع اتحاد العاصمة ومرت لركنية من جهة اليسار.

تسديدة من براهيم بن زازا لاعب اتحاد الجزائر من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

تسديدة من سيكو كوناتي لاعب اتحاد الجزائر من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة اعلى العارضة.

