"التموين" تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر خام.. ومواطنون: "انفراجة قريبة"

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٥٠ ألف طن سكر خام مستورد سيتم وصوله خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.

شراء 50 ألف طن سكر خام

أشاد العديد من المواطنين بجهود الدولة المصرية لتوفير مخزون للسلع الاستراتيجية خلال الفترة الماضية والتي على رأسها السكر والذي يواجه أزمة كبيرة خلال الفترة الجارية، وتقول مرفت محمد، إحدى المواطنات، إن الدولة المصرية تبذل جهودا ملموسة وواضحة خلال الفترة الحالية لتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطنون ويحتاجها كل بيت مصر والتي على رأسها السكر وهو أساسي لدى جميع المواطنين.

ومن جانبها؛ طالبت أمنية عصام، مواطنة، بوجود حملات وقابية وتفتيشية على كافة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الخاصة بالسكر لضبط الأسعار، والتأكيد على التجار بالالتزام بالأسعار التي تحددها الحكومة، خاصة أن هناك العديد من التجار يستغلون الأزمة ويقومون برفع الأسعار دون وجه حق.

فيما أكدت شاهندة لطفي، مواطنة، أن شراء 50 ألف طن سكر خام سوف يعزز من الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر وهو ما يساعد بالتأكيد في تراجع سعر السكر، والذي بدأ في الفعل بالتراجع إلى أن يصل لسعره الطبيعي مثلما كان عليه من قبل.

ضخ كميات من السكر بالمجمعات الاستهلاكية

كانت قد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للوزارة بمعدل من 2 إلى 3 أطنان يوميا بكل منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرح الكيلو بسعر 27 جنيها، بجانب أيضا توفير كميات تتراوح من 60 إلى 75 ألف طن سكر مدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلعة، بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 لـ25%.