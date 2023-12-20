لبيان موقف السكر الحر.. قرار جديد من التموين

أصدر المهندس مجدي عبدالحليم عفيفي رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاوينات الاستهلاكية، تعليمات جديدة بشأن صرف كميات السكر عبر بطاقات التموين.

وأشار في بيان له اليوم الأربعاء إلى أن التقرير المعروض على وزير التموين الدكتور علي المصيلحي والمتضمن بيان موقف السكر الحر الذي يتم صرف بالبطاقات التموينية طبقا للتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2023 والمؤشر عليه من الوزير في 18 ديسمبر الجاري- يتم التوجيه بجميع المديريات بالإنذار لأي بدال أو جمعيتي لم تقم بالاستلام حتى اليوم 20 ديسمبر، ويتم العرض لإيقاف الحصة التموينية الشهر المقبل.

السكر الحر

فقد أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 31 الصادر بتاريخ 7-12-2023، كانت قد انفردت "الدستور" بنشره والذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ومن المقرر صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

وفي نفس السياق، وفي 18 ديسمبر الجاري أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، تعليمات بشأن تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 31 والصادر في 7 ديسمبر الجاري، بشأن صرف حصص من السكر الحر الإضافي للبدالين التموينيين وأصحاب مشروع جمعيني بداية من 11 ديسمبر لذا يتم التنبيه، مشددا بأن يتم صرف الاستعاضة الأولى بنسة 25% من إجمالي المستحق للتاجر بدون قيمة.

كما يتم سداد قيمة الاستعاضة الثانية عند صرف الاستعاضة الثالثة، بينما يتم سداد قيمة الاستعاضة الثالثة عند صرف الاستعاضة الرابعة، إضافة إلى أنه يتم عمل المحاسبة في نهاية الشهر مع التاجر بعد سداد قيمة الاستعاضة الرابعة.

فيما أصدر اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي تعليمات لمديري المديريات طالب فيها بضرورة موافاة وزارة التموين بالكميات المنصرفة بطريقة الخطأ طبقا للكشف المرفق، وذلك بعد المراجعة من شركة الجملة واعتمادها من خلال مدير المديرية وإرسالها للوزارة مختومة.

كما وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر الذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

قرار

قرار