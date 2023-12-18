الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرقابة التموينية تضبط أطنان من السكر داخل شكائر تابعة لمبادرة "تخفيض الأسعار" ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين بورسعيد  بقيادة خالد فهمى مديرالرقابة وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين من ضبط كمية كبيرة من السكر ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والتى يباع من خلالها السكر بـ 27 جنيها للكيلو دعما من الدولة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

الرقابة التموينية تضبط أطنان من السكر داخل شكائر تابعة لمبادرة تخفيض الأسعار  

تمكنت حملة تموينية من ضبط كمية تقدر بـ7 أطنان من السكر المعبأ داخل شكائر زنة الشكارة 50 كجم ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والتى يباع من خلالها السكر بـ 27 جنيها للكيلو دعما من الدولة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

 

وتم ضبط هذه الشكائر لعدم إخطار مديرية  التموين والتجارة الداخلية بورسعي  بتلك الكمية المدعمة والمُسعرة من قبل الدولة للمواطنين حتى يتم الإشراف عليها بالطرق القانونية ولم يتم تعبأتها حتى تاريخ تحرير المحضر ما يفتح باب التلاعب والبيع فى غير الغرض المخصص له.

 

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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تموين سكر مدعم بورسعيد حملات حملات تموين

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