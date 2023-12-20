عبدالله جهامة: الرئيس السيسى فرض مخططًا واقعيًا لتنمية وتعمير سيناء

قال عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك إرادة حقيقية لتنفيذ مخطط تنمية سيناء.

وأضاف جهامة خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ تولى الرئيس السيسي، وضع سيناء في مقدمة أولوياته ورأينا المدن والطرق التي أقيمت بها والتجمعات السكنية وسط سيناء، مُشيرًا إلى جهود الدولة الكبيرة لتطوير ميناء العريش وخط السكة الحديد الذي يربط سيناء بنويبع ويربط البحرين المتوسط والأحمر.

وأشار إلى أنه تم استزراع ما يزيد عن 651 ألف فدان من خلال محطة بحر البقر والعمل فيها قائم على قدم وساق، مؤكدًا أن الدولة ضخت في سيناء 650 مليار جنيه، وكان هناك اهتمام كبير بالتعليم والصحة.

تزاحم أبناء سيناء على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

وأكد أنه في الأيام الأخيرة شهدنا تزاحم أبناء سيناء على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، وذلك اقتناعًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نهنئه على ولايته الجديدة.