الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالله جهامة: الرئيس السيسى فرض مخططًا واقعيًا لتنمية وتعمير سيناء

عبدالله جهامة رئيس
عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

قال عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك إرادة حقيقية لتنفيذ مخطط تنمية سيناء.

وأضاف جهامة خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ تولى الرئيس السيسي، وضع سيناء في مقدمة أولوياته ورأينا المدن والطرق التي أقيمت بها والتجمعات السكنية وسط سيناء، مُشيرًا إلى جهود الدولة الكبيرة لتطوير ميناء العريش وخط السكة الحديد الذي يربط سيناء بنويبع ويربط البحرين المتوسط  والأحمر.

وأشار إلى أنه تم استزراع ما يزيد عن 651 ألف فدان من خلال محطة بحر البقر والعمل فيها قائم على قدم وساق، مؤكدًا أن الدولة ضخت في سيناء 650 مليار جنيه، وكان هناك اهتمام كبير بالتعليم والصحة.

تزاحم أبناء سيناء على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

وأكد أنه في الأيام الأخيرة شهدنا تزاحم أبناء سيناء على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، وذلك اقتناعًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نهنئه على ولايته الجديدة.

عبدالله جهامة الريئس عبدالفتاح السيسي إرادة حقيقية تنمية سيناء التعليم والصحة

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء يبحث وفد نقابة الزراعيين التنمية الزراعية على أرض الفيروز

إنجازات مديرية أوقاف شمال سيناء خلال 2023 "تطوير وعمارة لبيوت الله وخدمة المجتمع"

فتيات شمال سيناء يشاركن بمشروع "ألف بنت ألف حلم"بنادي 6 أكتوبر بالجيزة

"الشباب والرياضة": التدريب على خطة إخلاء الطوارئ بشمال سيناء

برلمانى: اهتمام الدولة بتنمية سيناء سيوفر فرص عمل للشباب

محافظ شمال سيناء يسلم كراسي متحركة وماكينة خياطة لذوي الاحتياجات الخاصة

بـ73.3 مليار جنيه استثمارات عامة.. جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

الكونفدرالية: اتحاد العاصمة يحجز تذكرة ربع النهائى بالتعادل مع فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟