الكشف على 300 مريض أسنان فى قافلة طبية مجانية بأسيوط (صور)

أعلن د.محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، تنظيم قافلة طبية لعلاج الأسنان بمركز طب مبارك بالاربعين التابع للإدارة الصحية غرب أسيوط في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة واستمرارًا لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مديرية الشئون الصحية وكلية طب الأسنان جامعة أسيوط، بمشاركة كلية طب الأسنان جامعة أسيوط لتقديم خدمات الكشف وعلاج اللثة والجراحات البسيطة من خلال عيادة الأسنان.

فريق التثقيف الصحي يقدم توعية بأمراض الفم والأسنان

وقدم فريق التثقيف الصحي بإدارة غرب أسيوط تحت إشراف الدكتورة ماريت محسن مدير إدارة غرب اسيوط الصحية، توعيه بأمراض الفم والأسنان وكيفية الحفاظ علي صحة الفم والأسنان للأطفال والكبار، وكذلك فقرات متعددة عن التغذية الصحية والسليمة وألعاب ومسابقات ترفيهية تعليمية للأطفال وعروض تقديمية عن صحة الفم والأسنان مع توزيع هدايا عينية للأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتورة أمل كمال مدير إدارة طب الأسنان بالمديرية والدكتور أحمد مصطفى مساعد مدير الإدارة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتورة ماريت محسن مديرة الإدارة الصحية غرب أسيوط والدكتور أحمد فؤاد تفتيش الأسنان بالإدارة والدكتور خالد نبيل مدير مركز طبي مبارك، ومشاركة نخبة متميزة من أساتذة الطب بجامعة أسيوط استاذ دكتور صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الأسنان واستاذ دكتور هبة الله جمال الدين راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناهض عطية مدير مستشفى طب الأسنان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 300 حالة تضمنت خلع للأطفال والكبار، وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج، إلى جانب قيام القافلة بصرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفرش ومعجون أسنان على الأطفال والبالغين بالمجان.

من جانبها، أشارت دكتورة صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الأسنان، حرص جامعة اسيوط على المشاركة الفعالة والإيجابية مع القطاع الصحي بالمحافظة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرة إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

من جانبها، قالت د.ماريت محسن مدير الإدارة الصحية غرب أسيوط، إن القافلة شهدت حملات التوعية بنظافة الأسنان، وتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية باعتبار أن صحة المواطن المصري أمن قومي.