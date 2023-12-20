قبل اجتماع "المركزى" غدًا.. هل سيتم رفع سعر الفائدة "مجددًا"؟

قال الخبير المصرفي والاقتصادي د.هاني أبوالفتوح إن البنك المركزي من المقرر أن يجتمع غدًا، وهو الاجتماع الثالث له في 2023، مؤكدًا أنه اجتماع "بلا مفاجآت".

وأضاف أبوالفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه من المتوقع أن يحافظ المركزي على سعر الفائدة وأغلب التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، لأنه يوجد انخفاض في التضخم من 38.5 في شهر أكتوبر الماضي إلى 35.5 في نوفمبر، ومقرر أن يستمر في التراجع.

وأكد أن العوامل التي أدت لانخفاض التضخم هو انخفاض الأسعار والمنتجات العالمية مثل القمح والمواد الغذائية وهذا ما جعلنا نرى انخفاضًا في معدل التضخم، كما حدثت زيادة في المحاصيل الزراعية في نوفمبر وأصبحت هناك وفرة في الأسواق، مما أدى لانخفاض الأسعار.

ما نتائج تثبيت سعر الفائدة؟

وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيجعل هناك نوعًا من الاستقرار في الأسواق، لأن الارتفاع يزيد خدمة الدين العام، لأن الحكومة أكبر من مقترض، كما أنه يرفع نسبة البطالة.