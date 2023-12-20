مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ندوة بعنوان: "لغةُ الطفلِ العربي بين الاكتساب والإبداع"، احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية.

وافتتح الندوة مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور، أحمد زايد، وألقى خلالها مجموعة من الأدباء والشعراء والباحثين أوراق عن: "تأثير اللغة في الطفل وكيفية اكتساب الطفل اللغة وتطورها في تفكيره".

واهتمت جلسات الندوة بإلقاء الضوء على تعليم اللغة العربية للأطفال في ضوء التطور اللغوي، واللغة في القصص الموجهة للطفل في الماضي والحاضر، وتناولت عن تاريخ عناية الأزهر الشريف بلغة الطفل.

جدير بالذكر أن مركز المخطوطات يحتفل باليوم العالمي للغة العربية سنويًا في مثل هذه الأيام من شهر ديسمبر، وفي كل عام تدور الاحتفالية حول موضوع من موضوعات اللغة، أو قضية من قضاياها التي تهم القائمين عليها، وتستهدف الندوة رفع الوعي بأهمية عنصر اللغة في بناء الهوية.

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية حفلا بمناسبة مرور 14 عامًا على إنشائه، بمشاركة عدد من المبدعين والنقاد المصريين والعرب وأعضاء ورؤساء بعض مختبرات السرد، الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء.

وهنأ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العاملين بمختبر السرديات، بمناسبة مرور أربعة عشر عامًا على إنشاء المختبر، وثمن الجهد المبذول بالمختبر الذي لم يتوقف عن عمله خلال السنوات الماضية تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدا أنه يولي المختبر ومشروعاته أهمية كبيرة تجعله قادرًا على الاستمرار والعطاء، فيما يقدمه من أعمال تخدم السرد المصري والعربي وتتواصل مع المهتمين بالمجال في جميع أنحاء العالم من عرب وأجانب.

وأضاف د.محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن مختبر السرديات من أهم الفاعليات التي تقدمها المكتبة للوسط الثقافي المصري والعربي في مجال السرد، وإدارة المكتبة تدعمه بكل إمكاناتها، كما أنها ستقدم من خلال المختبر عددًا من المشروعات التي سيشهدها عام 2024 وهو العام الرابع عشر للمختبر الذي تم تأسيسه عام 2009م.

وقد أعلن الأديب منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، أن المختبر قدم خلال عام 2023؛ 64 فعالية (بزيادة 28% عن العام الماضي) ما بين ندوة وأمسية قصصية وورشة عمل ومؤتمر، شارك فيها 300 من المبدعين والنقاد من 18 دولة عربية وأجنبية و13 محافظة مصرية. والدول التي شاركت في أنشطة المختبر هي: السودان- سوريا- الأردن- لبنان- العراق-البحرين- ليبيا- السعودية- الجزائر- كندا- سلطنة عمان- الولايات المتحدة الأمريكية- اليونان- المغرب- اليمن- الكويت- فلسطين- الإمارات..

أما المحافظات المصرية التي شاركت فهي: الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- المنيا- الغربية- القاهرة- قنا- بورسعيد- المنوفية- الوادي الجديد- سيناء- الإسماعيلية- الفيوم.