الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية إسرائيل: تسليم المساعدات إلى غزة يعزز الاستقرار فى المنطقة

ايلي كوهين
ايلي كوهين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي  إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تريد تسريع عملية تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال ممر بحري من قبرص، مما يعزز الاستقرار في المنطقة.

وصرح كوهين، بعد زيارة إلى مركز العمليات في مدينة لارنكا الساحلية بقبرص، بأن المساعدات المقدمة لغزة تخضع لإشراف جيد، مضيفًا: "تسليم المساعدات من شأنه أن يساعد المنطقة على تحقيق المزيد من الاستقرار"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

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وبعد محادثات مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، قال كوهين إن الفرق الفنية ستقضي يومي الأربعاء والخميس لوضع التفاصيل لبدء شحنات المساعدات في أقرب وقت ممكن.


على ناحية أخرى، قامت أول قافلة مساعدات تسافر مباشرة من الأردن إلى غزة منذ بداية الحرب بتسليم 750 طنًا من الغذاء إلى الفلسطينيين، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن "هذه الخطوة الأولى الحاسمة يمكن أن تمهد الطريق أمام ممر مساعدات أكثر استدامة عبر الأردن وتسمح بإيصال المزيد من المساعدات على نطاق واسع".

إسرائيل مساعدات غزة إيلي كوهين استقرار المنطقة

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