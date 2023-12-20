الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تزور كنيسة الروم للمشاركة فى احتفالات القيامة

خلال زيارة محافظ
خلال زيارة محافظ دمياط لكنيسة الروم الأرثوذكس

زارت د.منال عوض، محافظ دمياط، الأربعاء، كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقبالها الأب بندليمون راعى الكنيسة، بحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.

واستهلت المحافظ زيارتها بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، داعية الله أن يعيد هذه المناسبات المجيدة على مصر بدوام الخير والرخاء والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكدت محافظ دمياط عن سعادتها بروح المحبة والألفة بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية، وأيضًا الوطنية،  والتى ظهرت بالانتخابات الرئاسية المنعقدة مؤخرًا، حيث أظهر المصريون مدى ترابطهم وتكاتفهم ووقوفهم خلف قيادتهم لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت عوض أن الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة وتاريخية فيما بينهم منذ العصور القديمة، كما أنهم يتمتعون بروح وطنية تعكس مدى محبتهم لوطنهم، ودعت الله أن يحفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء.

من جانبه، أعرب الأب بندليمون عن امتنانه بزيارة الدكتورة منال عوض للكنيسة للمشاركة فى الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن دمياط شهدت نهضة حضارية كبيرة تحت قيادتها، حيث وجه الشكر إلى محافظ دمياط على هذه الجهود.

واستقبل اليوم المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة البابا ثيوذروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد أفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق له، بحضور الأب بندلامون راعى كنيسة الروم بدمياط.

وتفقد البابا ثيوذروس الثاني موقع إنشاء (مطرانية) كنيسة طائفة الأقباط الأرثوذكس بمدينة دمياط الجديدة بمركز الحي الخامس على مساحة 5500م2، حيث تفقد أعمال البناء وموقع إنشاء الكنيسة في دمياط الجديدة.

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