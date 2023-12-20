الحكومة البولندية الجديدة تقيل رؤساء التليفزيون والإذاعة والأخبار التابعين للدولة

أقالت الحكومة البولندية الجديدة، رؤساء التليفزيون والإذاعة والأخبار التابعين للدولة، في خطوة عقب اتهامات منتظمة بالتقارير المتحيزة ونقل الدعاية عندما كان حزب القانون والعدالة في السلطة.

وقد أعلنت الإدارة الجديدة في بولندا عن أنها ستقيل المديرين التنفيذيين في وسائل الإعلام الحكومية التي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها أبواق حكومية خلال السنوات الثماني التي قضاها حزب القانون والعدالة اليميني الشعبوي، وفق الجارديان.

قالت وزارة الثقافة البولندية، اليوم الأربعاء، إنه تمت إزالة رؤساء ومجالس إدارات التليفزيون والإذاعة ووكالات الأنباء الحكومية، مشيرة إلى ضرورة استعادة حيادها.

وقد اتهمت وسائل الإعلام المملوكة للدولة بانتظام بتقديم تقارير متحيزة، وبث الدعاية، وشن هجمات لفظية على المعارضة، وتعهد الائتلاف الحاكم الجديد، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، بالوفاء بتعهده خلال حملته الانتخابية بإعادة تشغيل التليفزيون العام.

واعتمدت يوم الثلاثاء قرارًا يدعو إلى استعادة "حياد وموثوقية وسائل الإعلام العامة".

ودفع التصويت مشرعي حزب القانون والعدالة إلى تنظيم اعتصام أمام مباني التليفزيون الحكومي. وقال ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة، للصحفيين عند مدخل مبنى التليفزيون الحكومي مساء الثلاثاء: "لا توجد ديمقراطية بدون تعددية إعلامية أو وسائل إعلام قوية مناهضة للحكومة، وفي بولندا هذه هي وسائل الإعلام العامة".

وكان كاتشينسكي من بين المتظاهرين، إلى جانب رئيس الوزراء السابق ماتيوس مورافيكي الذي شوهد على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يلتقطون الصور مع الموظفين في هيئة الإذاعة.

وقال كاتشينسكي إن سياسيي حزب القانون والعدالة سيواصلون الاحتجاج على التحولات الدورية.

وقال ماريك سوسكي، وهو مشرع آخر في حزب القانون والعدالة، يوم الأربعاء مع استمرار الاعتصام: "نريد التأكد من وجود نظام قانوني في بولندا وأن هناك وسائل إعلام حرة". وقال وزير الثقافة السابق في حزب القانون والعدالة، بيوتر جلينسكي، إن التعديل الوزاري في وسائل الإعلام الحكومية الذي أمرت به الحكومة الجديدة كان "غير قانوني".