السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرة حاشدة في بولندا تنديدا بمجازر الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني

مظاهرات حاشدة فى
مظاهرات حاشدة فى بولندا

نظمت اليوم السبت في العاصمة البولندية وارسو مسيرة ضخمة، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد شارك الآلاف من المتضامنين، الى جانب الجاليات الفلسطينية والعربية في بولندا والعديد من وسائل الاعلام البولندية في هذه المسيرة؛ تعبيراً عن حقهم الطبيعي في رفض عمليات الابادة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وتحدث سفير فلسطين محمود خليفة في بداية المسيرة، وعبر عن تقدير "شعبنا لهذه المظاهرات السلمية التي تعبر بوضوح عن رفض الجرائم الاسرائيلية بحق المدنيين في  غزة".

وقال السفير الفلسطيني: إن العدالة هي الطريق لتحقيق الامن والاستقرار، وجميع الشعوب عبرت عن موقفها الرافض للجرائم الاسرائيلية، شاكرا للحكومات التي عبرت عن مواقفها الرافضة لهذا العدوان.

وألقى العديد من المتضامنين خلال المسيرة كلمات عبرت عن رفض الجرائم الاسرائيلية وطالبت بمواقف دولية فاعلة لوقف جرائم الابادة التي تقوم بها اسرائيل ضد شعبنا.

 

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مجازر الاحتلال مستمرة والضحايا في ارتفاع

وتأتي المسيرة، فيما يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكابه مجازره الدموية؛ حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيون في اليوم الـ 43 من عدوانه على قطاع غزة المحاصر جوا وبرا وبحرا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستهدفت قوات الاحتلال اليوم مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، في مخيم جباليا شمال غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين.

وقالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة الفاخورة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في المدرسة.

وأشارت المصادر، إلى أن جثامين الشهداء تغطي ممرات المدرسة، وهناك صعوبة في نقل العدد الكبير من الشهداء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مئات الشهداء والجرحى سقطوا في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

وتشير التقديرات الأولية إلى استشهاد العشرات جراء المجزرة الجديدة، في مدرسة الفاخورة، في حين قال الصحفي عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 شهيد سقطوا في المجزرة الجديدة.

وارسو مظاهرة حاشدة فلسطين جرائم الاحتلال الاسرائيلية مجازر غزة

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