الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم فى دعوى تراخيص مركبات النقل النهرى 17 يناير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حجزت الدائرة العاشرة بـ مجلس الدولة، الأربعاء، الحكم في الطعن بدعوى سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين؛ لوقف تنفيذ القرار رقم 4237 والكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبرى الداخلي والدولي لجلسة 17 يناير المقبل.

وحملت الدعوى رقم 69/116281، واختصمت كلًا من: رئيس الوزراء، ووزير النقل ووزير الداخلية، واللواء مدير الإدارة العامة للمرو، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت برفض الدعوى المقامة منهم.

مجلس الدولة الحكم الطعن رئيس الوزراء وزير النقل جهاز النقل البرى الداخلي

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