الحكم فى دعوى تراخيص مركبات النقل النهرى 17 يناير

حجزت الدائرة العاشرة بـ مجلس الدولة، الأربعاء، الحكم في الطعن بدعوى سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين؛ لوقف تنفيذ القرار رقم 4237 والكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبرى الداخلي والدولي لجلسة 17 يناير المقبل.

وحملت الدعوى رقم 69/116281، واختصمت كلًا من: رئيس الوزراء، ووزير النقل ووزير الداخلية، واللواء مدير الإدارة العامة للمرو، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت برفض الدعوى المقامة منهم.